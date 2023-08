Sam flehte Britney Spears an, Medikamente weiter zu nehmen

Was ging hinter verschlossenen Türen vor sich? Sam Asghari (29) und Britney Spears (41) gingen lange Seite an Seite durchs Leben. Erst im vergangenen Jahr hatte sich das Paar sogar verlobt. Doch kürzlich reichte der ehemalige Fitnesstrainer die Scheidung von der "Toxic"-Interpretin ein. Seitdem kommen immer mehr Gerüchte über die Beziehung der beiden in Umlauf. So soll Sam Britney angefleht haben, ihre Medikamente, die sie während der Vormundschaft ihres Vaters einnahm, weiter zu nehmen.

Ein Insider verriet gegenüber Sun, dass Sam auf einen "reglementierten Anti-Angst- und Depressions-Medikamentenplan" für die Sängerin bestand. "Sam drängte sie, sich mehr in Therapie zu begeben und sogar einen Psychotherapeuten zu finden, der nicht aus ihrer Vergangenheit stammt und der ihr helfen könnte, ihre Probleme zu lösen und ihre Gedanken zu stabilisieren", so die Quelle weiter. Doch die Pop-Prinzessin lehnte Sams Bitten offenbar ab. "Britneys Erfahrung unter der Vormundschaft hat sie ängstlich und nervös gegenüber Medikamenten gemacht", sagte der Insider. "Wenn Sam sie dazu drängte, kam es zum Streit."

Auch die Quelle ist sich sicher: Die Sängerin braucht die Medikamente eigentlich. "Britney ist ohne die richtigen Medikamente kein gesunder Mensch. Egal, was sie ihrem Vormundschaftsrichter erzählt oder den Fans versichert, sie braucht Stabilität durch ein sehr reglementiertes Programm von Medikamenten", erzählte der Insider weiter. Sam habe es nur gut gemeint.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Sam Asghari, Model

Getty Images Britney Spears in jungen Jahren

