Sandra Bullock "dankbar" für Unterstützung nach Bryans Tod

Es ist nicht an ihr vorbeigegangen. Vor wenigen Wochen ist Sandra Bullocks (59) Partner Bryan Randall an ALS verstorben. Das Paar hatte seine Beziehung so gut es ging aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Ein Insider verriet trotzdem: Die Schauspielerin will seine Asche an dem Ort verstreuen, an dem die beiden heimlich geheiratet haben – das war angeblich auf den Bahamas. Viele Fans und Kollegen zeigten nach dem überraschenden Tod von Bryan ihre Anteilnahme.

Eine Quelle verrät People, dass sich die Schauspielerin über die unglaubliche Welle der Unterstützung der ALS-Forschung seit Bryans Tod gefreut hat. "Es war ihr sehr wichtig, dass, als sie und seine Familie die erste Erklärung zu Bryans Tod abgaben, diejenigen anerkannt wurden, die von Anfang an mit ihr und Bryan auf dieser Reise waren – allen voran das Healey Center am Massachusetts General Hospital", erzählt die Quelle. Sie sei all denen, die gespendet haben, sehr dankbar und freue sich, "dass aus etwas so Herzzerreißendem etwas so Positives für andere entstanden ist."

2022 hatte sich Sandra zudem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das hat sie wohl getan, um sich mit aller Kraft ihrem Liebsten widmen zu können. "Ich glaube nicht, dass die Leute wussten, dass Sandra sich eine Auszeit nahm, um für Bryan da zu sein", erklärt eine Quelle gegenüber CBS Sunday Morning.

ActionPress Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Getty Images Sandra Bullock im März 2022

