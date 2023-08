"Spannung steigt": Fata Hasanović steht kurz vor der Geburt!

Bald ist es bei Fata Hasanović (28) so weit! Anfang dieses Jahres hatte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bekannt gegeben, dass sie und ihr Partner Izi ein Kind erwarten. Seitdem hat sie ihre Fans stets fleißig auf dem Laufenden gehalten. Nun dauert es auch gar nicht mehr lange bis zur Geburt ihres ersten Nachwuchses und es kann jeden Moment losgehen. Das sind Fatas Gedanken vor der anstehenden Geburt!

Auf Instagram teilt die hochschwangere Beauty ein Bild von sich, auf dem sie in einem weißen figurbetonten Kleid posiert. "Die Spannung steigt auch bei uns", betitelt die werdende Mama ihren Beitrag. Dabei macht sie auch darauf aufmerksam, wie schnell die neun Monate doch vergangenen seien. Fata lässt es sich auch nicht nehmen, rührende Worte an ihr ungeborenes Baby zu richten: "Ich stelle mir täglich vor, wie du auf meiner Brust liegst und ich dir ein Küsschen auf deine kleine Nase gebe und dich in deinen kleinen süßen Babypopo kneife."

Fata kann die Geburt scheinbar gar nicht mehr erwarten, denn allmählich mache ihr die Schwangerschaft ziemlich zu schaffen. "Ich bin echt ein wenig am Ende meiner Kräfte", gab die Influencerin vor wenigen Tagen in ihrer Story zu.

Getty Images Fata Hasanović mit ihrem Partner Izi

