Fata Hasanović nachdenklich: Wie wird Izi bei Geburt sein?

Kann Fata Hasanović (28) bei der Geburt auf die Unterstützung ihres Partners Izi hoffen? Im März hatte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin voller Freude bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Seither lässt die Influencerin ihre Fans auf Social Media an ihrer Schwangerschaft teilhaben und gibt ihnen regelmäßig Updates. Jetzt verrät Fata, dass sie sich Gedanken darüber gemacht hat, wie ihr Partner wohl bei der Geburt reagieren wird.

"Manchmal, da frage ich mich... wie wird der Izi wohl während der Geburt sein? Wird er sich langweilen, wird er panisch, wird er einen doofen Witz reißen oder sogar doch seine Hand auf meine Brust legen und mit mir gemeinsam atmen?", zeigt sich die 28-Jährige nachdenklich auf Instagram. Aber nicht nur die werdende Mama zerbricht sich gelegentlich darüber den Kopf – auch Izi macht sich so seine Gedanken. "Wir reden öfter drüber, wie es vielleicht sein könnte und spinnen uns dann einige Geschichten zusammen, weil am Ende wissen wir es einfach nicht, aber das macht es so schön und aufregend", erzählt Fata.

Für das Model und seinen Partner sei es letztendlich aber das Wichtigste, diesen besonderen Moment gemeinsam zu erleben. "Und jeder wird seinen Schmerz haben – vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Aber eins ist ganz sicher: gemeinsam", betont Fata.

Instagram / fata.hasanovic Izi und Fata Hasanović, Juli 2023

Getty Images Fata Hasanović mit ihrem Partner Izi

Instagram / fata Fata Hasanović und ihr Partner Izi

