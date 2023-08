Louise Thompson konnte nach Geburt nicht mit Verlobtem reden

Sie fanden keine Worte füreinander! Ende 2021 bekamen Louise Thompson (33) und Ryan Libbey ihr erstes gemeinsames Kind. Die Geburt ihres Sohnes verlief allerdings mit vielen Komplikationen. Die TV-Bekanntheit wäre bei der Geburt beinahe ums Leben gekommen. Ihr Trauma sei so groß, dass sie nicht riskieren wolle, das mit einem zweiten Kind nochmals zu durchleben. Nun gesteht sie: Louise und Ryan konnten sechs Monate nach der Geburt nicht miteinander sprechen!

Auf Instagram teilt die "Made in Chelsea"-Darstellerin ein Video von dem Paar beim Tennisspielen. Dies sei der einzige Weg für die beiden gewesen, ein paar Worte wechseln zu können, schreibt sie in ihrer Caption. Die Britin betrachtet sich selbst als jemanden, der mit jedem über ihre Probleme sprechen könne. Das änderte sich allerdings mit der Geburt. "Wir saßen jeden Abend schweigend an unserem Küchentisch. Wir konnten keinen Pieps von uns geben. Ich konnte ihm nicht einmal ins Gesicht sehen", beichtet sie.

Für Louise sei es nicht machbar gewesen, über ihre Erlebnisse zu sprechen, solange sie noch in Angst lebte. Erst in diesem Jahr hätten sie es zum allerersten Mal geschafft, über ihr Trauma zu sprechen. "Das ist mehr als ein Jahr später. Und das ist die Person, mit der ich zusammenlebe. Mein Lebenspartner", betont sie. Niemals hätte sie erwartet, über eine Sache nicht sprechen zu können.

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Influencerin

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey, Louise Thompson und ihr gemeinsamer Sohn Leo-Hunter

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo im September 2022

