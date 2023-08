Fiona Erdmanns Kinder sind manchmal "richtig unausstehlich"

Offene Worte von Fiona Erdmann (34)! Die Influencerin und ihr Partner Mo sind Eltern des dreijährigen Leo und der einjährigen Neyla. Im Netz geben die Wahl-Dubaier immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag und zeigen dabei nicht nur die positiven, sondern manchmal auch die negativen Momente. Vor wenigen Wochen musste Neyla zum Beispiel wegen einer Platzwunde ins Krankenhaus. Nun berichtet Fiona von einem weiteren Tag, der ihr offenbar ziemlich viele Nerven geraubt hat.

"Sie können so süß sein, sind sie aber nicht immer", schrieb die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zu einem Foto ihrer Sprösslinge in ihrer Instagram-Story. Leo und Neyla hätten ihre Deutschland-Reise bisher gut gemeistert – auch wenn es es hin und wieder ein paar schwierige Momente gegeben habe. "Aber heute waren beide echt richtig schwierig und vor allem Leo richtig unausstehlich", ärgerte sich die 34-Jährige.

Dass Fiona diese offenen Worte teilt, hat einen bestimmten Grund: Sie möchte ihren von ähnlichen Problemen betroffenen Followern klarmachen, dass sie nicht die Einzigen seien: "Ich bin mir sicher, dass viele von euch diese Gedanken und Emotionen kennen."

Fiona Erdmann und ihr Sohn im Oktober 2022

Fiona Erdmanns Kids

Fiona Erdmann und ihre Tochter Neyla im April 2023

