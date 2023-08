Vor 25 Jahren: So lernten sich Harry Kane und Kate kennen

Sie kennen sich quasi schon ihr ganzes Leben. Harry Kane (30) ist vor einigen Wochen zum FC Bayern München gewechselt – und das für eine Ablöse von 100 Millionen Euro. Damit ist er der teuerste Transfer der Bundesliga. Zuletzt packte Uli Hoeneß (71) aus, dass der Kicker beinahe noch mehr gekostet hätte. Gemeinsam mit Harry ist auch seine Frau Kate Kane mit den vier Kindern nach München umgezogen. Die Spielerfrau ist bereits seit vielen Jahren an der Seite des Fußballstars.

Im Interview mit Bild am Sonntag gibt der Kicker einen Einblick in sein Privatleben. "Meine Frau und ich kennen uns, seit wir fünf Jahre alt waren, eigentlich fast unser ganzes Leben", verrät der neue Stürmerstar des FC Bayern München. Doch ihre Liebe füreinander haben sie erst später entdeckt. "Mit 18 haben wir angefangen, uns zu daten. Aber wir hatten schon zuvor sehr viel Kontakt", fügt der Kicker hinzu.

Auch viele Jahre später sind die beiden so glücklich wie am Anfang. Erst kürzlich durfte das Paar nämlich sein viertes Kind begrüßen. Henry Edward Kane erblickte am 20. August 2023 das Licht der Welt. Der Kicker teilte mit einem süßen Schnappschuss seinen Fans die Geburt seines Sohnes mit. "Willkommen auf der Welt, Henry Edward Kane. Ich liebe dich, mein Junge!", schrieb er dazu.

Getty Images Harry Kane, Fußballstar

Getty Images Harry Kane mit seiner Frau Kate, März 2019

Getty Images Harry Kane, Fußballstar

