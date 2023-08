Elton John wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus geliefert

Große Sorge um den legendären Sänger. Elton John (76) gehört zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Schon seit über 50 Jahren steht der Sänger auf der Bühne und begeistert Fans auf der ganzen Welt. Seit fünf Jahren war der "Can You Feel The Love Tonight"-Interpret mit seiner großen Abschiedstournee unterwegs gewesen, bevor er im Juli sein allerletztes Konzert in Stockholm gab. Doch nun besteht Grund zur Sorge: Elton ist nämlich schwer gestürzt.

Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er in seiner Villa in Frankreich gestürzt war – das berichtet The Sun. Die Musik-Ikone musste sich einer Gehirnuntersuchung unterziehen, bevor er wegen leichter Verletzungen behandelt wurde. Ein Vertreter von Elton gab allerdings Entwarnung: "Wir können bestätigen, dass Elton nach einem gestrigen Ausrutscher in seinem Haus in Südfrankreich als Vorsichtsmaßnahme das örtliche Krankenhaus aufgesucht hat. Nach einer Untersuchung wurde er heute Morgen sofort wieder entlassen und ist nun wieder zu Hause und bei guter Gesundheit."

Erst im vergangenen Monat machte Elton Schlagzeilen, als feststand: Auch er muss im Prozess um Kevin Spacey (64) aussagen. Ebenso wie zuvor sein Ehemann David Furnish (60) wurde der Musiker per Videoschalte befragt. Elton wurde während der Anhörung unter anderem zu Kevins Anwesenheit bei einem Wohltätigkeitsball in den 2000er-Jahren befragt.

Elton John, Musiker

Elton John, Juni 2023

Elton John, Sänger

