Mit achtem Titel: Simone Biles schreibt Gymnastikgeschichte!

Was für ein Triumph! Die Sportlerin Simone Biles (26) ist eine erfolgreiche Gymnastikathletin und kann bereits in jungen Jahren beeindruckende Erfolge vorweisen. Nun darf sich die junge Frau über einen besonderen Triumph freuen, der ihre sportliche Laufbahn umso beeindruckender aussehen lässt. In San José wurde sie zur Mehrkampfmeisterin gekürt und das bereits zum wiederholten Male: Damit bricht Simone einen alten Rekord und schreibt Sportgeschichte!

Bei den US-Turnmeisterschaften 2023, die am Sonntag im SAP Center in San José, Kalifornien, stattfanden, wurde Simone zur Mehrkampfmeisterin 2023 gekrönt. Damit darf sich die 26-Jährige bereits zum achten Mal über diesen Titel freuen, womit sie den bestehenden Rekord aus dem Jahr 1933 bricht. Zu ihrem Triumph sagt die Powerfrau gegenüber NBC Sports: "Ich mache das schon so lange, dass ich nicht mehr über Zahlen nachdenke. Ich denke über meine Leistung nach."

Im Mai hatte die Sportlerin auch mit privaten News von sich reden gemacht. In einer romantischen Zeremonie in Cabo hatte Simone ihrem Partner Jonathan Owens (28) das Jawort gegeben, nachdem sie zuvor bereits standesamtlich geheiratet hatten. Während sich die Braut für einen Traum in Weiß mit Tüll und Spitze entschieden hatte, hatte ihr Bräutigam für seine zweite Hochzeit einen beigen Anzug gewählt.

Anzeige

Getty Images Simone Biles im August 2023

Anzeige

Getty Images Simone Biles im August 2023

Anzeige

Instagram / galialahav Simone Biles in der Brautboutique Galia Lahav in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de