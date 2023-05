Nach Standesamt: Simone Biles und Jonathan heiraten erneut

Simone Biles (26) und Jonathan Owens (27) haben zum zweiten Mal Ja gesagt! Im Februar vergangenen Jahres hatten die US-amerikanische Olympia-Turnerin und ihr Liebster Jonathan Owens glücklich ihre Verlobung bekannt gegeben. Vor etwa zwei Wochen war es endlich so weit: Simone und Jonathan feierten ihre standesamtliche Hochzeit. Doch damit sollte noch lange nicht genug sein: In Cabo gaben sich Simone und Jonathan nun zum zweiten Mal das Jawort!

Das zeigen jetzt die Bilder, die Hollywood Life vorliegen: Auf den Schnappschüssen küssen sich die 26-Jährige und ihr Mann nach ihrer romantischen Hochzeitszeremonie in Cabo! Die vierfache olympische Goldmedaillengewinnerin sah an ihrem großen Tag absolut umwerfend aus: Sie trug einen Traum in Weiß mit Tüll und Spitze. Doch auch ihr Ehemann konnte sich sehen lassen – Jonathan wählte für seine zweite Hochzeit einen beigen Anzug.

Ob Simone auch dieses Mal verraten wird, wie viel Geld sie für ihr Hochzeitskleid blechen musste? Auf Instagram offenbarte die Beauty ihren Fans nämlich, wie teuer ihr Hochzeits-Style für die standesamtliche Trauung war: Ihr weißes Kleid der Marke Selfie Leslie kostet im Netz nur knapp 110 Euro. Ihre Brautschuhe von PrettyLittleThing gibt es für rund 31 Euro zu kaufen.

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles Verlobung, Februar 2022

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles im November 2021

Instagram / galialahav Simone Biles in der Brautboutique Galia Lahav in Los Angeles

