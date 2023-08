Starauflauf: Diese Promis chillen mit Kardashians auf Event!

Stars unter sich! Die Reality-TV-Bekanntheit Kim Kardashian (42) und ihre Mama Kris Jenner (67) sind beliebte Gäste auf wichtigen Veranstaltungen. Dazu gehören sowohl Red Carpet-Events als auch private Soirées im Hause ranghoher Prominenter. Bei einem Charity-Event in Los Angeles trafen sie nun auf zahlreiche prominente Kollegen und posierten mit diesen für Fotos. Diese Stars chillten mit Kim und Kris auf der Veranstaltung!

Auf Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, sieht man die TV-Gesichter bei der "This Is About Humanity’s Soirée" auf einem Privatanwesen mit anderen Stars feiern. Die Organisation setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für getrennte und wiedervereinigte Familien und Kinder an der Grenze zu stärken. Kim erschien zu diesem Anlass mit frisch geschnittenem Pony und überzeugte in einem hautengen schwarzen Kleid. Mama Kris hatte sich für ein weißes Ensemble entschieden. Die beiden posierten unter anderem mit Doria Ragland, der Mutter von Herzogin Meghan (42), für Fotos.

Auch mit Schauspielerin Eva Longoria (48) ließ sich die Vierfachmama Kim ablichten. Zudem waren der Unternehmer Jeff Bezos (59) und seine Partnerin Láuren Sanchez unter den Gästen. Das verliebte Paar ließ sich ebenfalls mit den Reality-Stars ablichten – Láuren wurde an diesem Abend für ihre Großzügigkeit geehrt, nachdem sie im Jahr 2022 eine große Geldsumme gespendet hatte.

Getty Images Doria Ragland bei der Hochzeit ihrer Tochter Herzogin Meghan

Getty Images Eva Longoria im Juli 2023

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Jahr 2023

