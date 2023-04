Met Gala: Welche Stars sind auf dem Red Carpet zu erwarten?

Es wird ein Starauflauf der Extraklasse! Am Montag ist es wieder so weit und die Met Gala steht an. Das von der US-Vogue veranstaltete Benefizevent zählt zu den wichtigsten Modeveranstaltungen überhaupt. Doch wer steht auf der Gästeliste? Paris Hilton (42) – Amerikas It-Girl der ersten Stunde – sowie Kim Kardashian (42) werden anwesend sein. Ob Harry Styles (29) das Event besuchen wird, ist jedoch noch ungewiss. Jemand ganz Bestimmtes darf wohl aber nicht fehlen: Karl Lagerfelds (✝85) geliebte Katze Choupette! Der Grund hierfür ist, dass die Met Gala dieses Jahr unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" an den Start geht.

