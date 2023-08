Streit? Mette-Marits Sohn fehlte auf ihrer Geburtstagsfeier

Marius Borg Høiby (26) fehlte bei den Feierlichkeiten! 2001 hatte Mette-Marit (50) in die norwegische Königsfamilie eingeheiratet. Seither lebt sie an der Seite von Kronprinz Haakon (50). In die Ehe brachte die damalige Single-Mutter ihren Sohn Marius. Dieser hatte bisher auch immer an öffentlichen Veranstaltungen der Royals teilnehmen dürfen. Am Wochenende feierten Mette-Marit und Haakon ihre Geburtstage – doch Marius fehlte...

Warum war er nicht da? Am Freitagabend hatte das norwegische Kronprinzenpaar mit rund 400 Gästen seine Geburtstage gefeiert – Haakon wurde bereits im Juli 50, bei seiner Gattin war es vor einigen Tagen so weit. Während ihre beiden gemeinsamen Kids Prinzessin Ingrid (19) und Prinz Sverre (17) an den Feierlichkeiten teilnahmen, fehlte Mette-Marits Erstgeborener. Laut dem norwegischen TV-Sender NRK habe er sich nicht gut gefühlt. Doch angeblich soll der Junggeselle stattdessen auf einer anderen Party wild gefeiert haben.

Dass Marius die Geburtstagsparty seiner Mutter für eine andere Veranstaltung ausgelassen haben soll, wird nicht unbedingt positiv aufgenommen. Royal-Expertin Caroline Vagle fand beispielsweise scharfe Worte. "Dass Marius ausgerechnet an dem Abend, an dem der König und die Königin eine große Feier für das Kronprinzenpaar veranstalten [...] einem Nachtklub den Vorzug gibt, scheint unüberlegt und bedauerlich", meinte sie.

Getty Images Kronprinz Haakon und Mette-Marit März März 2023

ActionPress Prinz Sverre Magnus, Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Haakon am Nationalfeiertag

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby im Februar 2018

