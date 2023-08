Alle Ermittlungen gegen Till Lindemann wurden eingestellt!

Die Berliner Staatsanwaltschaft ist zu einem Entschluss gekommen. Vor einigen Wochen hatten schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann (60) für Aufruhr gesorgt: Der Rammstein-Sänger wird unter anderem der sexuellen Belästigung mehrerer Frauen beschuldigt. Drei Personen erstatteten sogar Strafanzeige gegen den Musiker. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete daraufhin die Ermittlungen ein. Jetzt gibt es eine neue Wendung: Alle Ermittlungsverfahren gegen Till werden eingestellt!

Das gibt die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Demnach habe man die Ermittlungen wegen mangelnder Beweislage eingestellt (§ 170 Abs. 2 StPO). "Die rasche Einstellung des gegen meinen Mandanten geführten Ermittlungsverfahrens belegt, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keine Beweise bzw. Indizien zutage gefördert haben, um meinen Mandanten wegen der Begehung von Sexualstraftaten anklagen zu können. An den Anschuldigungen war schlichtweg nichts dran", heißt es zudem in einem Statement von Tills Anwalt Prof. Dr. Björn Gercke.

Zuvor war der 60-Jährige im Netz von einer ehemaligen litauischen Konzertbesucherin beschuldigt worden, ihr K.-o.-Tropfen verabreicht zu haben. Auch in diesem Fall war es zu Ermittlungen bekommen. Die litauische Polizei hatte diese jedoch schon vor wenigen Monaten eingestellt.

