Dubai-Auswanderin Fiona Erdmann kauft Haus in Deutschland

Sie braucht einen Tapetenwechsel! Fiona Erdmann (34) ist vor einiger Zeit nach Dubai ausgewandert. Dort lebt sie mit ihrem Partner Moe und ihren Kindern Leo und Neyla. Die Familie fühlt sich in ihrer neuen Heimat sehr wohl, denn dort genießen die Influencerin und ihre Kids viele Vorzüge. Darüber berichtet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihren Fans regelmäßig in den sozialen Medien. Doch einen Nachteil gibt es, weswegen Fiona sich ein Haus in Deutschland kaufen möchte.

"Dubai ist bei der weltweiten Luftverschmutzung leider ganz vorne mit dabei", erklärt die zweifache Mama im Interview mit Gala. Da ihre Kinder oft Husten hätten, würde sie sich um deren Gesundheit Sorgen machen. In Deutschland sei das zwar anders, doch dauerhaft wolle sie dort nicht wieder wohnen. Also müsse gependelt werden: "Ich würde es von mir unverantwortlich finden, wenn ich meinen Kindern das Leben in Deutschland nicht alternativ zu dem Leben in Dubai anbieten würde." Schließlich müssten ihre Kinder die Unterschiede der beiden Länder kennenlernen. "Deshalb haben wir für uns entschieden, dass wir in meiner Heimat eine Immobilie kaufen möchten – damit wir einen Ort in Deutschland haben, an dem wir mindestens einmal im Jahr für mehrere Wochen zurückkehren können", erzählt Fiona.

Dieses Erlebnis möchte die Beauty ihren Kids in der Nähe ihres alten zu Hauses bieten. "Während unserer jetzigen Deutschlandreise haben wir gemerkt, wie schön es für die Kinder auf dem Bauernhof ist, als wir in meiner Heimat in Dithmarschen waren", schwärmt sie. Besonders die Natur habe es ihr dort angetan.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Moe mit den gemeinsamen Kindern im August 2023

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Mo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

