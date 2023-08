Guter Zweck: Zendaya und Tom genießen Basketball-Date

Sie zeigen, was sie drauf haben! Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (27) machten ihre Beziehung Ende 2021 öffentlich. Die beiden Schauspieler stehen zwar in der Öffentlichkeit, aber versuchen ihre Beziehung und ihr Privatleben so fern vom Rampenlicht wie möglich zu halten. Nun begleitete der "Spider-Man: No Way Home"-Hauptdarsteller seine Freundin in die Heimat. Dort spielten Zendaya und Tom Basketball für einen guten Zweck.

Die beiden machten kürzlich einen Ausflug in Zendayas Heimatstadt Oakland. Das Paar besuchte die Gemeinde, in der die "Euporia"-Darstellerin aufwuchs. Ihr Aufenthalt schien für einen Bau eines neuen Basketballplatzes zu sein. Gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation Project Backboard machten sie dies wohl möglich. Ein Fotograf, der einige Schnappschüsse auf Instagram teilte, schrieb dazu: "Heute ging es nur um die Kinder und die Gemeinschaft. Danke Zendaya für den neuen Basketballplatz."

Sogar Zendaya teilte ein Foto im Netz von diesem Tag mit ihrer Community. Allerdings verschaffte sie ihren Followern damit einen superseltenen Anblick. Denn sie postete nicht nur ein einfaches Foto des neuen Basketballplatzes, sondern ein Bild von Tom, während er seine Basketball-Künste unter Beweis stellt.

Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman im Juni 2023

Anzeige

Instagram / zendaya Tom Holland, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de