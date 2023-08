Notlandung: Eva Benetatou erlebte Horrorflug mit Sohn George

Sie sind mit dem Schrecken davongekommen. Evanthia Benetatou (31) ist stolze Mama eines Sohnes. Im Juni 2021 erblickte der kleine George Angelos das Licht der Welt. Noch während der Schwangerschaft hatte sich der Realitystar von ihrem damaligen Freund Chris Broy (34) getrennt. Vor wenigen Tagen gönnte sich die TV-Bekanntheit eine sonnige Auszeit mit ihrem Sprössling auf der griechischen Insel Lefkada – doch ihr Rückflug lief anders als erwartet...

In einer aktuellen Story auf Instagram verrät die 31-Jährige, dass es als Nächstes nach Ibiza zu Georges Patentante Claudia Obert (61) gehen sollte – allerdings kam das Mutter-Sohn-Duo auf der Insel im Mittelmeer nie an. "Es war einfach der Horrorflug ever. Aufgrund des schlechten Wetters konnte das Flugzeug nicht landen", erklärt Eva und fügt hinzu: "Ich dachte, unser Leben ist vorbei: alles weiß, Riesendruck, Luftlöcher. Wir sind an die Decke geknallt – alle haben geschrien."

Letztendlich musste das Flugzeug in Alicante notlanden – doch das Drama ging weiter, da die Organisation vor Ort chaotisch gewesen sein soll. Dennoch sei ihr kleiner George trotz seiner Angst ganz tapfer gewesen. Inzwischen sind die beiden auch wieder heil in Düsseldorf angekommen. "Ich bin unendlich dankbar und heilfroh, dass wir endlich zu Hause angekommen sind", erzählt Eva.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, August 2023

