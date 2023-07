"Tradition": Deshalb heißt Eva Benetatous Sohnemann George

Evanthia Benetatou (31) plaudert aus dem Nähkästchen! Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und Chris Broy (34) sind die Eltern von dem kleinen George Angelos. Doch schon vor seiner Geburt sind die beiden TV-Bekanntheiten getrennte Wege gegangen und hatten sich nach ihrem Liebes-Aus auch lange eine öffentliche Schlammschlacht geliefert. Mittlerweile haben sich die beiden wieder versöhnt und ziehen für ihr Kind an einem Strang. Aber wie kamen Eva und Chris eigentlich auf den Namen ihres Sohnes?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Griechin ihren Fans einige Fragen. In diesem Rahmen wollte ein Nutzer von ihr wissen, wie sie damals auf den Namen ihres Sohnes gekommen sei. "[Er] trägt den Namen meines verstorbenen Opas Angelos und den Namen seines Bruders George", klärt die Brünette auf und holt weiter aus: "Meine Familie fragte mich, ob ich ihn den Namen vom Onkel geben würde, da er selbst keine Kinder hatte und niemand bisher den Namen bekam." In Griechenland sei es nämlich eine Tradition, die Namen der Eltern oder Großeltern weiterzugeben.

Das ist aber nicht das Einzige, was Eva in ihrer Fragerunde ausplaudert. So gibt sie zu, dass es ihr nicht immer leicht falle, als alleinerziehende Mutter alles unter einen Hut zu bekommen. "Ich muss gestehen, dass es auch für mich nicht immer leicht und eine große Herausforderung ist. Vielen Aufgaben komme ich nicht hinterher und auch für mich nehme ich mir zu wenig Zeit", teilt die 31-Jährige ihren Fans ehrlich mit. Ihr Sohn George gebe ihr allerdings die nötige Kraft.

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Hauter, Katrin / ActionPress Eva Benetatou, Mai 2023

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn

