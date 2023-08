So verliebt: Iris Klein turtelt mit ihrem Mr. T auf Mallorca

Die können ja kaum die Finger voneinander lassen! Iris Klein (56) schwebt nach ihrem Trennungsdrama von Noch-Ehemann Peter Klein (56) wieder auf Wolke sieben. Lange war nicht klar, um wen es sich bei dem Mann an ihrer Seite handelt – die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nannte ihn immer nur "Mr. T". Inzwischen präsentiert die Ludwigshafenerin ihn offen im Netz – und nun zeigt sich Iris erneut ganz verliebt in ihren Mr. T!

Bei Instagram teilt die Influencerin einen niedlichen Clip von einem gemeinsamen Tag, den die Turteltauben auf Mallorca verbrachten. Dabei erkundeten sie wohl mit dem Motorrad die Insel. Neben kürzeren Aufnahmen mit einer ihrer Freundinnen oder von der Natur zeigt Iris auch noch mal ihren Schatz: Total verliebt kuschelt sie sich an ihn, während beide auf seinem Motorrad sitzen. Auch ein Selfie, auf dem die Turteltauben in die Kamera lächeln, enthält sie ihren Fans nicht vor. Ein besonderes Highlight ist wohl das Kussfoto, auf dem sich Iris und Mr. T innig in den Armen halten.

Erst vor wenigen Wochen zeigte die einstige Gastronomin zum ersten Mal das Gesicht ihres neuen Partners bei Instagram. Auf dem Selfie lächelten die zwei zufrieden in die Kamera – und Iris machte ihrem Mr. T eine süße Liebeserklärung: "Einen Menschen zu lieben, bedeutet mehr als nur, dass er einem gefällt", schrieb sie unter anderem.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T. und Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de