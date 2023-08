Vanessas Sex-Behauptungen: "Ex on the Beach"-Max reagiert

Max Wilschrey (27) will das so nicht stehen lassen! Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer hatte bei Ex on the Beach Vanessa kennengelernt. Zwischen den beiden hatte die Chemie von Anfang an gestimmt – und sie waren sich einig gewesen, sich nach der Show weiter kennenlernen zu wollen. Vor wenigen Tagen behauptete die Are You The One?-Bekanntheit jedoch, dass der Kicker Sex mit einer anderen hatte. Jetzt reagiert Max auf Vanessas Vorwürfe!

Bei Instagram erklärt Max jetzt seine Sicht der Dinge – und gibt zu, dass er mit einer anderen Frau geschlafen hatte: "Und ja, ich hatte dann Sex mit meiner Bekannten, weil ich einfach nur dachte: 'Scheiß auf Vanessa, ich will das alles nicht mehr.'" Nach einigen Tagen Funkstille habe er die Situation jedoch klären wollen, was Vanessa abgeblockt habe. "Ich sehe meine Fehler ein, Vanessa sieht ihre halt nicht ein", stellt er klar. Dennoch hätten sich die beiden noch zwei weitere Monate kennengelernt, bis die Liebelei endgültig beendet wurde.

Vanessa erklärte in ihrer Instagram-Story: "Er hat eine andere gef*ckt." Aus diesem Grund habe die Beauty das Ganze sofort beendet. "In einer Kennenlernphase macht man sowas nicht. […] Wenn du eine Frau auf ernst kennenlernst, wie kommst du dann auf die Idee, eine andere zu f*cken? Das ist doch nicht normal", regte sie sich weiter auf.

Instagram / vanessita_x Max Wilschrey und Vanessa, "Ex on the Beach"-Kandidaten

RTL/ René Lohse Bachelorette-Boy Max Wilschrey

Instagram / vanessita_x Vanessa, Reality-Sternchen

