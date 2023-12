Nach Knutscherei: "Love Island"-Alessa chillt mit Leandro!

Geht da doch noch was bei Alessandra und Leandro? Die Zürcherin und der leidenschaftliche Fußballer hatten sich bereits bei Love Island kennengelernt. Mehr als ein Date kam in der Sendung nicht zustande – mehrere Wochen nach den Dreharbeiten sollen sie allerdings miteinander rumgeknutscht haben. Dabei hatte Alessa zu diesem Zeitpunkt angeblich eigentlich etwas mit Jonathan Steinig (28) am Laufen. Sie selbst betonte jedoch, Single gewesen zu sein und Interesse an Leandro gehabt zu haben. Jetzt haben sich die beiden zusammen getroffen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Studentin Eindrücke von ihrem Köln-Trip – darunter auch ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie mit Leandro, dem diesjährigen Bachelor in Paradise Teilnehmer Max Wilschrey (28) sowie einem weiteren jungen Mann namens Dustin chillt. Eine weitere Sequenz zeigt sie in einer Bowling-Halle, in der laut Markierung auch ihre "Love Island"-Kolleginnen Vanessa (24) und Laura mit von der Partie waren.

Den Kuss mit Leandro hatte Alessandra auf einer Skala von eins bis zehn mit einer 15 bewertet. Wenige Wochen zuvor hatte sie noch dementiert, den gelernten Industriekaufmann zu daten. "Wir haben Kontakt. Wir verstehen uns auch sehr gut, aber wir sind und bleiben Freunde", lauteten ihre Worte.

