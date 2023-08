"Ex on the Beach"-Vanessa: Max hat andere Frau "gef*ckt"

Jetzt spricht sie Klartext! Vanessa und Max Wilschrey (27) hatten sich bei Ex on the Beach kennengelernt. Es funkte auf Anhieb bei der ehemaligen Are You The One?-Bekanntheit und dem Ex-Bachelorette-Boy. Auch nach der Show wollten sich die beiden eine Chance geben und lernten sich kennen. Eine Beziehung entstand daraus nicht. Vanessa erklärt jetzt warum: Max hat mit einer anderen Frau geschlafen.

"Der Max hat sich das Ganze komplett versaut bei mir, aus einem bestimmten Grund", beginnt die Beauty ihre Instagram-Story. Kurz darauf lässt sie die Bombe platzen: "Er hat eine andere gef*ckt." So eine Respektlosigkeit habe Vanessa sich nicht gefallen lassen, weshalb sie die Liebelei mit dem Hottie sofort beendete. Die Reality-TV-Stars seien zwar kein Paar gewesen, doch sie ist sich sicher: "In einer Kennenlernphase macht man sowas nicht." Die Brünette findet deutliche Worte für ihren Ex-Flirt: "Wenn du eine Frau auf ernst kennenlernst, wie kommst du dann auf die Idee eine andere zu f*cken? Das ist doch nicht normal."

Auch für ein weiteres "Ex on the Beach"-Pärchen gab es kein Happy End. Zwischen Carina und Yasin Mohamed (32) funkte es in der Datingshow zwar direkt, doch nach den Dreharbeiten war dann schnell alles aus und vorbei. "Yasin hat sich einfach nicht mehr bei mir gemeldet und dann war die Geschichte irgendwie zu Ende geschrieben", verriet Carina im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast".

Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Max, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

Yasin Mohamed und Carina bei "Ex on the Beach" 2023

