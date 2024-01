Flirt mit Max Wilschrey: Ist Jona Steinig sauer auf Alessa?

Jona Steinig (28) nimmt kein Blatt vor den Mund. Für eine kurze Zeit bandelte er mit Alessandra Wichert an. Seit Mitte Dezember ist jedoch klar – die beiden haben keinen Kontakt mehr. Kurz darauf wurde der Love Island-Kandidatin ein Flirt mit TV-Casanova Max Wilschrey (28) nachgesagt. Was ist dran an den Gerüchten? Und wie denkt Jona jetzt über seine Ex Alessa?

Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" auf Instagram hat das Realitysternchen einiges zu sagen. Mit Max habe er kein Problem, das Verhalten seiner Ex scheint Jona allerdings schon ein Dorn im Auge zu sein. "Zwei Wochen später den Nächsten zu daten, obwohl du weißt, du gehst in eine Datingshow... Schwierig", plaudert er aus. Ebenso wie Alessa ist auch Max frischer Single. Sein Bachelor in Paradise-Flirt mit Adela Smajic (30) fand zuletzt ein jähes Ende: Er gab zu, sie nach Show-Ende betrogen zu haben. Seither wirken Alessa und der Kölner sehr vertraut. Jona scheint die Gerüchte jetzt zu bestätigen.

Und warum scheiterte die Romanze von Alessa und dem einstigen Bachelorette-Kandidaten eigentlich? Sie habe mehr Einsatz von ihm erwartet, erzählt Jona. Jedoch habe er ebenfalls an der Ernsthaftigkeit ihrer Absichten gezweifelt. So verteidigt er sich direkt: "Du gehst wahrscheinlich in eine Show und ich soll wie ein Opfer draußen warten, ob du, wenn du wieder rauskommst, eventuell einen Mann hast? Nein!"

Instagram / jonasteinig Alessandra Wichert und Jona Steinig, 2023

RTLZWEI Alessa bei "Love Island"

Getty Images Jonathan Steinig, TV-Star

