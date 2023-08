Vor Heimat-Rückkehr: Prinz Harry wirkt extrem angespannt!

Macht Prinz Harry (38) sich etwa Gedanken? Vor drei Jahren war es zum Bruch zwischen ihm und der britischen Königsfamilie gekommen. Besonders das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (41) soll total zerrüttet sein – um die Beziehung zu seinem Vater, König Charles III. (74) soll es zudem nicht besser stehen. In der kommenden Woche reist Harry aber beruflich nach London. Dort wird er angeblich auch seine Familie besuchen. Wenige Tage vorher wirkt der Royal ziemlich nervös.

Paparazzi erwischten Harry in Los Angeles nach einem Besuch im Fitnessstudio. Der 38-Jährige wirkte von seinem Training noch ein wenig erschöpft. Doch Körpersprache-Expertin Judi James fiel auf den Fotos noch etwas anderes auf. "Harrys Mimik hat selten so angespannt ausgesehen", erklärte die Fachfrau Mirror. Offenbar macht sich der zweifache Vater vor dem Treffen mit seinem Bruder und Vater so seine Gedanken.

Herzogin Meghan (42) wird ihren Mann Harry nicht nach Großbritannien begleiten – dennoch soll auch die einstige Schauspielerin bezüglich des Treffens nervös sein. Sie soll angeblich Angst haben, dass Prinzessin Kate (41) sich in das Gespräch zwischen Harry, William und Charles einmischen könnte.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de