80. Filmfestspiele von Venedig: Das sind die schönsten Looks

Die Promis haben für die Internationalen Filmfestspiele von Venedig modisch mal wieder alles gegeben! Das Festival in der italienischen Lagunenstadt wird in diesem Jahr schon zum 80. Mal gefeiert. Am Mittwoch gab es die große Eröffnung – vor allem in Sachen Mode war es ein vielversprechender Start. Denn die Stars haben sich für ihren Auftritt auf dem roten Teppich mächtig in Schale geworfen.

Bei der großen Abendveranstaltung am Mittwoch war unter anderem Toni Garrn (31) zu Gast. Die gebürtige Hamburgerin erstrahlte dabei in einem schulterfreien und eng anliegenden Kleid mit groben silbernen Pailletten. Auch das Model Madisin Rian setzte auf eine schimmernde Robe – allerdings in einem zarten Apricot-Ton. Mit Angelina Frerk (20), die in einem Glitzerkleid erschien, reihte sich eine weitere Person in dieses Modeschema ein.

Auffällig viele Gäste schritten in sehr hellen Outfits über den roten Teppich. Dazu gehören auch die Social-Media-Stars Flora Dalle Vacche und Paola Turani, die ziemlich ähnliche bodenlange weiße Kleider trugen. Mariacarla Boscono (42) kam hingegen in einem knallroten Gewand mit einem langen Tüllrock.

