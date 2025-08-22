Comeback mit Ex Jeremy? Raffaela Caramela spricht Klartext

Raffaela Caramela sorgte kürzlich für Gesprächsstoff. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde mit ihrem Ex-Partner Jeremy in auffallend vertrauten Momenten gesehen. Sie teilte gemeinsame Fotos im Netz, die sie lachend und ausgelassen feiernd zeigen – was dazu führte, dass Fans über ein mögliches Liebes-Comeback spekulierten. Im Gespräch mit Bild offenbart die ehemalige Temptation Island-Kandidatin nun, was Sache ist. "Wir sind nicht zusammen. Wir haben uns lieb und verbringen Zeit zusammen", verrät sie, fügt aber hinzu: "Ein Comeback ist nicht ausgeschlossen, und wir würden uns das auch wünschen."

Die Beziehung der beiden zerbrach während ihrer gemeinsamen Teilnahme an "Temptation Island". Dort ließ sich Raffa zu einem Kuss mit Verführer Marvin Manson hinreißen. Doch auch Jeremy blieb nicht fehlerfrei und ließ sich ebenfalls auf einen Kuss mit einer anderen ein. Die anschließende Trennung sorgte für Tränen und große Emotionen. Nun arbeitet das einstige Paar daran, sein Vertrauen wieder aufzubauen, benötigt aber noch ein wenig Zeit. "Wir haben gute und schlechte Tage, aber das gehört dazu. Wir genießen gerade einfach unsere Gesellschaft, und was kommt, kommt", erklärt die TV-Persönlichkeit.

Trotz ihres turbulenten Liebeslebens liegt Raffas Fokus momentan auf anderen Herausforderungen. Im Oktober steigt sie bei Fame Fighting 3 in den Ring und bereitet sich aktuell darauf vor, ihr Kampfdebüt zu geben. Dass sie vor Ort auch ihrem einstigen Kusspartner Marvin begegnen wird, scheint sie unbeeindruckt zu lassen. Mit ihm führt die baldige Boxerin laut eigener Aussage ein entspanntes Verhältnis – das keinesfalls über eine Freundschaft hinausgeht. "Gab es nie – weder in der Villa noch danach", stellt sie klar. Daher sei auch ein erneuter Kuss "ausgeschlossen".

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela und Jeremy, August 2025

RTL Marvin Manson, "Temptation Island"-Verführer