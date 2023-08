Oliver und Amira Pocher: Wer wollte letztlich die Trennung?

Amira Pocher (30) sah keine Zukunft in der Ehe mit Olli (45)! Schon seit einigen Wochen hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die beiden in einer Ehekrise stecken. Kurz darauf bestätigten Amira und Olli schließlich ihre Krise – dennoch schienen sie um ihre Beziehung zu kämpfen. Doch nun folgt die traurige Gewissheit: Das Paar geht von nun an getrennte Wege. Jetzt kommt heraus: Amira wollte die Trennung von Olli!

Das deutet der 48-Jährige in der neuen Folge ihres Podcasts "Die Pochers" an: "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen." Die genauen Hintergründe, die zu Amiras Entscheidung geführt haben, verraten die beiden allerdings nicht. Böses Blut scheint es nicht zu geben. "Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein. Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind", stellt Amira zudem klar.

In den vergangenen Wochen hatten die beiden immer wieder über ihre Ehekrise gewitzelt – selbst eine Vermarktung ihrer Probleme stand im Raum. "Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen und du sagst: 'Ja, klar – für das Geld können wir uns da reinsetzen'", regte sich Amira auf. Ihr Noch-Ehemann sah das allerdings anders: "Wie man mit Problemen umgeht oder was man gegebenenfalls dagegen macht, dazu kann mich jeder fragen."

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Set

Anzeige

Getty Images Amira Pocher und Oliver Pocher in Köln, 2019

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de