Scheidungsdrama: Kevin Costner ist wieder bereit für Dates!

Versucht er erneut sein Glück? Kevin Costner (68) ist einer der bekanntesten Schauspieler unserer Zeit. Mit seiner Rolle in dem Film "Der mit dem Wolf tanzt" war dem Hollywoodstar sein endgültiger internationaler Durchbruch gelungen. Zuletzt machte er jedoch vor allem durch sein Scheidungsdrama mit Christine Baumgartner (49) auf sich aufmerksam. Nun erzählt ein Insider, dass Kevin sich dafür bereit macht, neue Frauen kennenzulernen!

So soll der Filmstar laut Radar Online fast sieben Kilo abgenommen haben und sich dafür bereit machen, die Damenwelt aufzumischen: "Er glaubt, der beste Weg, dieses Chaos zu überwinden, ist, wieder in die Dating-Szene einzusteigen", plaudert ein Insider aus. Freunde des Schauspielers sollen erzählt haben, dass er sich um seine Gesundheit und sein Aussehen bemüht habe, um attraktiver für neue Bekanntschaften zu sein. "Er will unbedingt sein Haar in Ordnung bringen", verriet die Quelle weiter.

Im Mai dieses Jahres war bekannt geworden, dass Kevin und Christine sich nach fast 20 Jahren Ehe scheiden lassen. Seitdem liefern die beiden ehemaligen Turteltauben sich einen regelrechten Rosenkrieg vor Gericht. Der ging sogar so weit, dass Kevin seiner Ex Untreue unterstellte und die Vermutung äußerte, dass Christine möglicherweise sein Geld zur Finanzierung von Affären benutzt hatte.

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Februar 2022

Getty Images Kevin Costner, März 2022

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner

