Im Scheidungsdrama: Hatte Kevin Costners Ex eine Affäre?

Geht das Scheidungsdrama von Kevin Costner (68) und seiner Ex Christine Baumgartner (49) in die nächste Runde? Der Schauspieler und die Designerin waren fast 20 Jahre lang verheiratet. Doch Anfang Mai hatten überraschende News die Runde gemacht: Kevin und Christine haben sich getrennt! Kurz darauf wurden die Scheidungspapiere eingereicht. Seitdem liefern sich die beiden eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht. Nun scheint Kevin seiner Ex Untreue vorzuwerfen!

Wie People jetzt berichtet, bittet die 49-Jährige in einem Antrag darum, dass Kevin seine Finanzen vor Gericht offenlegt. Für ihn kommt das aber nicht infrage: In einer Antwort erklärt das Anwaltsteam des Filmstars, dass die Anfrage nur zum Zweck der Belästigung gestellt worden und zeitlich zu weit gefasst sei. Kevins Anwälte erklären zudem, dass er "nicht mit Sicherheit weiß, ob [Christine] vor der Trennung irgendwelche 'außerehelichen romantischen Beziehungen' eingegangen ist und, falls ja, ob sie etwas von seinem Geld ausgegeben oder Ausgaben zur Finanzierung ihrer Affäre(n) auf Kreditkarten verbucht hat, die er bezahlt hat."

Ein Insider verriet bereits gegenüber The Sun, dass der 68-Jährige während der Ehe mit Christine auf seinen Nachbarn eifersüchtig gewesen sei: "Aber Kevin war immer unterwegs, um zu drehen, also muss Chris einsam gewesen sein. Chris und Daniel hingen viel zusammen ab. Sie kam fast täglich zu ihm nach Hause." Als der "The Bodyguard"-Darsteller davon erfuhr, entfachte ein großer Streit.

