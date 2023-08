Total knuffig! Anna Adamyan teilt erstes Foto mit ihrem Baby

So ein süßer Fratz! Anna Adamyan (27) hatte lange Zeit einen unerfüllten Kinderwunsch. Im vergangenen Winter folgte dann die freudige Neuigkeit: Die einstige Germany's Next Topmodel erwartete mit ihrem Ehemann Sargis (30) den ersten Nachwuchs. Anfang des Monats war es auch schon so weit: Ihr Sohnemann erblickte das Licht der Welt. Seither gewährt die frischgebackene Mama nur selten Einblicke in ihr Familienleben – doch jetzt zeigt Anna erstmals den kleinen Wonneproppen!

Auf Instagram versorgt die 27-Jährige ihre Fans jetzt mit süßem Baby-Content – Anna zeigt zum ersten Mal ihr kleines Wunder! Auf der Bilderreihe ist zu sehen, wie die Neu-Mama ihr Söhnchen auf dem Arm trägt, während sie ein Spiegel-Selfie mit ihm macht. Der Kopf des Kleinen schmiegt sich dabei total niedlich an ihre Brust. "Drei Wochen mit dem Dino – drei Wochen voller Liebe", schwärmt sie unter dem Beitrag.

Bei solch zuckersüßen Schnappschüssen schmilzt natürlich auch Annas Community dahin. Bereits nach wenigen Minuten sammeln sich zahlreiche Kommentare unter dem Posting. "Der allerschönste Anblick", "Wie süß und so viele Haare" oder "So schön, euch beide so zu sehen", schreiben einige ihrer Follower.

