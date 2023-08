Süß! Neu-Mama Anna Adamyan unternimmt Ausflug mit ihrem Baby

Sie geht in ihrer neuen Rolle total auf! Im vergangenen Dezember hatte Anna Adamyan (27) freudig ihre Schwangerschaft verkündet. Anfang des Monats war es dann endlich so weit: Der Wonneproppen der einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatin erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Auf Social Media gewährt die Neu-Mama seither nur selten Einblicke in ihr kleines Familienleben. So wie jetzt: Anna macht mit ihrem Sohn eine Fahrt ins Blaue!

In ihrer Instagram-Story teilt die 27-Jährige jetzt niedliche Einblicke von einem kleinen Familienausflug: Zusammen mit ihrem Ehemann Sargis Adamyan (30) und ihrem Söhnchen ging es am Montag zum ersten Mal zu dritt in ein Café. "Der kleine Dino hat's super gemeistert. Ich glaube, wir waren aufgeregter als alles andere", erklärt Anna und fügt hinzu: "Tat ehrlich gesagt auch gut, einfach rauszukommen."

Nach der Geburt wurde es zuletzt ziemlich still um die frisch gebackene Mama. Vor wenigen Tagen gab sie erstmals ein kurzes Update zu ihrem aktuellen Wohlbefinden im Netz: "Mir geht es auf jeden Fall langsam, aber sicher besser und sobald ich mich mehr danach fühle, hören wir uns hier mal wieder."

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im August 2023

Anzeige

Instagram / anna.wilken Sargis und Anna Adamyan im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Anzeige

Denkt ihr, Anna wird nun häufiger Einblicke in ihr Familienleben gewähren? Ja, ich denke schon. Nein, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de