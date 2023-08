Work-out mit Babybauch: Oti Mabuse kann wieder Sport machen

Oti Mabuse (33) ist wieder fleißig am Trainieren! Vor wenigen Tagen machte die Profitänzerin öffentlich, dass sie mit ihrem Ehemann Marius Iepure (41) zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Das Baby soll sogar noch dieses Jahr kurz vor Weihnachten das Licht der Welt erblicken. Sie hat sogar schon einen kugelrunden Babybauch, den sie nun beim Work-out in Szene setzt. Zu Beginn der Schwangerschaft war Sport für Oti allerdings tabu.

"In letzter Zeit macht es mir wieder Spaß, zu trainieren", schrieb die einstige Strictly Come Dancing-Profitänzerin zu einem Instagram-Video, das sie bei verschiedenen Sportübungen zeigt. Zu Beginn der Schwangerschaft sei das Training neben dem Tanzen das Einzige gewesen, wobei ihr übel geworden sei. Deswegen habe sie eine Weile darauf verzichtet. "Das war natürlich eine große Umstellung für meinen Körper, meine geistige Gesundheit und mein Durchhaltevermögen und brachte eine weitere große, aber schöne Lebenslektion mit sich. Ich erschaffe ein menschliches Wesen und was immer mein Körper braucht – ich sollte auf ihn hören", betonte die 33-Jährige.

Umso mehr freue sich Oti nun, sportlich wieder aktiver zu sein. Sie wolle mehr laufen und Gewichte heben. Das Ganze habe in Zusammenhang mit der Schwangerschaft auch optisch einen ziemlich positiven Effekt. "Dieser neue Hintern", schwärmte die Schwester von Motsi Mabuse (42).

