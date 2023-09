Ex-Miss-Fitness Ahmo Hight stirbt nach Sturz auf den Kopf

Traurige Nachrichten aus der Fitness-Welt. Ahmo Hight (✝49) war schon in jungen Jahren bekannt geworden: 1994 hatte sie den US-amerikanischen Wettbewerb zur Miss Fitness gewonnen. Daraufhin begann sie für verschiedenste Magazine der Sportbranche zu modeln. Später versuchte die Blondine sich auch als Schauspielerin und war unter anderem an Playboy-Produktionen beteiligt und in der Pornoindustrie tätig. Nun werden tragische Neuigkeiten publik: Ahmo ist verstorben.

Wie Mirror berichtet, sei die 49-Jährige am Montag auf dem Parkplatz eines Supermarktes ausgerutscht und gestolpert. Dabei habe sie sich den Kopf gestoßen, sich jedoch gegen einen Arztbesuch entschieden. Am nächsten Tag sei sie appetitlos aufgewacht, wenig später jedoch wieder eingeschlafen. Gegen neun Uhr morgens sei Ahmo dann verstorben, wie Chris Cormier, der Vater ihres Sohnes bestätigt.

Eine genaue Todesursache ist derzeit nicht bekannt, jedoch berichtet Chris im Gespräch mit Generation Iron, dass die Ärzte eine Vermutung hätten: Die Mediziner gehen wohl davon aus, dass der Sturz ein Blutgerinnsel ausgelöst habe.

Anzeige

Instagram / ahmo.hight Ahmo Hight, Fitness-Model

Anzeige

Instagram / ahmo.hight Ahmo Hight, Februar 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de