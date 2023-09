Schwangere Chethrin Schulze ist jetzt im dritten Trimester

Die Geburt von Chethrin Schulzes (31) Baby rückt immer näher! Die ehemalige Love Island-Kandidatin erwartet derzeit ihr erstes Kind und darf sich gemeinsam mit ihrem Partner auf einen kleinen Sohn freuen. Bis sie den kleinen Mann in ihren Armen halten darf, ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Er soll bereits im November das Licht der Welt erblicken. Jetzt ist Chethrin auch endlich im letzten Trimester angekommen.

"Ab heute bin ich offiziell 'hochschwanger' und im dritten Trimester gelandet", verkündet die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin in einem Instagram-Video, in dem sie liebevoll ihren Bauch streichelt. Diese Zeit genießt sie offenbar sehr – zumal sie gerade im Urlaub ist. Für ihren Babymoon, also die letzte Etappe vor der Geburt, ist sie gemeinsam mit ihrem Freund auf die griechische Insel Rhodos gereist.

Vor wenigen Wochen hatte Chethrin allerdings auch offen darüber gesprochen, dass sie sich während der Schwangerschaft manchmal unsicher fühlt. Sie bekomme zwar viele Komplimente, könne diese aber kaum nachvollziehen, wenn sie sich selbst im Spiegel anschaue: "Da ist diese Unsicherheit, dieses Unbehagen, dieses 'fühle ich mich wirklich so toll, wie alle sagen?'" Sie sei jedoch dankbar für jede Sekunde ihrer Schwangerschaft.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2023 in Leipzig

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze zeigt ihren Babybauch, August 2023

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze, Mai 2023

