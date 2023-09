Trotz Trennung: Olli und Amira Pocher wohnen noch zusammen

Olli (45) und Amira Pocher (30) wohnen immer noch unter einem Dach! Schon seit geraumer Zeit hatten der Comedian und seine Frau mit Eheproblemen zu kämpfen. Dennoch schienen Olli und Amira ihre Beziehung retten zu wollen. Doch nun folgte die traurige Gewissheit: Die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern trennen sich nach vier Jahren Ehe. Bislang wohnte das einstige Paar noch in seinem gemeinsamen Haus. Aber nun soll auch bald die räumliche Trennung folgen...

Gemeinsam mit seinen zwei Söhnen wohnt das Noch-Ehepaar in einem Haus in Köln. Laut Bild soll sich das in den nächsten Wochen allerdings ändern: Die 30-Jährige wird demnächst in ein eigenes Haus in der Nähe ziehen. Demnach wird Olli in dem einstigen Liebesnest wohnen bleiben. Noch ist nicht bekannt, bei wem die Kids zukünftig leben werden.

Trotz Trennung wollen der 45-Jährige und die Moderatorin sowohl beruflich als auch privat weiterhin an einem Strang ziehen. "Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein. Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind", stellte Amira bereits während der Verkündung ihrer Trennung in ihrem Podcast "Die Pochers" klar.

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

