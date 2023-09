Amira Pocher teilt nach Trennung von Olli kryptischen Post

Was will Amira Pocher (30) damit sagen? Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich die Moderatorin von ihrem Ehemann Oliver Pocher (45) getrennt hat. Der Komiker habe an der Ehe festhalten wollen, doch sie hatte sich wohl dagegen entschieden. Die Gründe für das Liebes-Aus sind bislang unklar. Böses Blut gibt es aber offenbar nicht, denn die beiden wollen weiterhin zusammen ihren Podcast aufnehmen. Nun meldet sich Amira mit einem kryptischen Post zu Wort.

In ihrer Instagram-Story teilte die Mutter von zwei Kindern ein Video, in dem Mark Manson nach seinem Lieblingszitat gefragt wurde. Der Autor rief sich daraufhin einen Satz des Schriftstellers David Foster Wallace in Erinnerung: "Er sagte: 'Du hörst auf, dir so viele Gedanken darüber zu machen, was andere Leute von dir denken, wenn du merkst, wie selten sie das tun.'" Ob Amira sich damit auf die Trennung und die Reaktionen darauf bezieht, ließ sie jedoch offen.

Anfang des Jahres schien zwischen Olli und Amira alles noch anders auszusehen. Die Podcaster hatten sogar über ein drittes gemeinsames Kind nachgedacht. "Ich kann mir schon noch ein Kind vorstellen. Aber jetzt widmen wir uns erst mal den beiden. Wenn sie dann durchschlafen und mal Ruhe eingekehrt ist, kann man darüber wieder reden", hatte die frühere Make-up-Artistin in einem Bild-Interview betont.

Amira Pocher, Moderatorin

Oliver und Amira Pocher

Amira Pocher am Set

