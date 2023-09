Heißer Fummel: Leni Klum posiert in blauen Spitzendessous!

Leni Klum (19) verführt ihre Fans in sexy Spitze! Schon seit einigen Jahren erobert das Nachwuchstalent die Laufstege der Welt und konnte sich schon jetzt einen Namen in der Modewelt machen – genau wie die berühmte Mama Heidi Klum (50). Auf Social Media gewährt das junge Model gerne private Einblicke in seinen Alltag – und in einem neuen Clip hat sich Leni mal wieder so richtig in Schale geschmissen!

"Sie haben eine Menge Sachen geschickt, die ich euch zeigen werde", beginnt sie eine aktuelle Story auf Instagram. In dem Video zeigt die 19-Jährige nach und nach ihre Ausbeute – und die hat es wirklich in sich! Einen der sexy Fummel zeigt sie dann sogar angezogen: In heißen Spitzendessous in Blau posiert Leni verführerisch vor der Kamera und stellt dabei ihre Wahnsinnsfigur zur Schau.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Beauty Werbung für eine Lingerie-Marke macht. Erst vor wenigen Monaten ließ sich die Blondine zusammen mit ihrer Mama Heidi in Unterwäsche für eine Kampagne ablichten – und die Fotos des Mutter-Tochter-Gespanns können sich echt sehen lassen!

Anzeige

Getty Images Leni und Heidi Klum im September 2022

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im August 2023

Anzeige

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum, Models

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de