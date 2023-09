Kevin Costner bricht Schweigen: Er liebt seine Ex immer noch

Er öffnet sich endlich. Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) sind seit 19 Jahren verheiratet. Doch jetzt ist bei dem Schauspieler und der Designerin alles aus: Das Paar befindet sich mitten in einem schmutzigen Scheidungskrieg. Besonders die Unterhaltszahlungen für die drei Kinder sorgten für Meinungsverschiedenheiten. In diesem Punkt konnte Kevin zuletzt einen Sieg einfahren. Nun spricht der Hollywoodstar auch öffentlich über seine Ex.

Vor dem Gericht in Santa Barbara sagte der 68-Jährige nach seiner letzten Scheidungsanhörung am Freitag zu Access: "Das ist eine schreckliche Situation, aber so ist es jetzt nun mal. Es fühlt sich so schlecht an, wir reden über jemanden, den ich liebe [...]. Ich kann es einfach nicht." Jeder hoffe, dass die Dinge schnell geklärt werden.

Dabei schoss der Schauspieler zuletzt noch gegen seine Ex, da diese mehr Unterhalt als festgelegt von ihm forderte. Er erklärte dann, dass der neue Liebhaber von Christine ihr bereits knapp 18.500 Euro gezahlt haben soll. Außerdem sei der Hollywoodstar der Meinung, dass Christine das Geld in Schönheitsoperationen und ihren eigenen Unterhalt investieren werde.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren drei Kindern

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Februar 2015

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, Mai 2019

