So viel muss Kevin Costner seiner Ex an Unterhalt zahlen

Es wurde endlich eine Einigung erzielt. Vor Kurzem wurde bekannt, dass Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) sich scheiden lassen – und die Trennung scheint ziemlich schmutzig zu werden. Nach angeblichem Hinauszögern der Scheidung kamen zuletzt auch noch Untreuevorwürfe dazu. Außerdem forderte Christine eine Unsumme an Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder. Nun wurde ein endgültiger Betrag in diesem Streitpunkt festgelegt.

Kevin und Christine sollen diese Woche an einer zweitägigen Anhörung vor einem Gericht in Santa Barbara teilgenommen haben. Sie begann am Donnerstag und endete am Freitag. Das Ergebnis fällt zugunsten des Schauspielers aus: Das Gericht sprach Christine rund 58.000 Euro pro Monat für die drei Kinder des ehemaligen Paares zu, wie Tmz berichtet.

Zuvor wurde Kevin vorübergehend dazu verdonnert, seiner Ex eine Summe von rund 119.000 Euro monatlich zu zahlen. Doch auch das war Christine wohl noch nicht genug: Sie forderte zu dieser Zahl noch weitere 46.000 Euro. Ihre Begründung: Damit will sie sicherzustellen, dass ihre Kinder die gleiche Lebensqualität mit Mama und Papa genießen können.

