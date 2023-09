Kevin Costners Ex Christine bricht vor Gericht in Tränen aus

Der Sorgerechtsstreit von Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) spitzt sich zu. Anfang Mai war bekannt geworden, dass der Filmstar und seine Noch-Ehefrau sich getrennt haben und sogar scheiden lassen wollen. Nur kurze Zeit später entfachte eine regelrechte Schlammschlacht. Vor Gericht streiten die beiden seither unter anderem um das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder sowie eventuelle Unterhaltszahlungen. Christine soll nun sogar vor Gericht in Tränen ausgebrochen sein!

Die 49-Jährige fordert von dem Schauspieler unter anderem eine Unterhaltssumme von rund 161.400 Euro, doch diese will der "The Bodyguard"-Darsteller ihr nicht zahlen. Wie mehrere Medien, darunter People, berichten, soll Christine daher vor Gericht in Tränen ausgebrochen sein. Ohne die von ihr geforderte Höhe der Unterhaltszahlung sei sie nicht in der Lage, ihren Kindern weiterhin den gewohnten Lebensstandard bieten und ihr Haus behalten zu können.

Dennoch habe ihr Anwalt John Rydell in seinem Eröffnungsplädoyer verkündet, dass die Ex des Schauspielers bereit dazu sei, ihre Forderung auf umgerechnet rund 148.986 Euro zu mindern. Damit sei der Betrag jedoch immer noch wesentlich höher, als die von Kevin vorgeschlagene Unterhaltszahlung in Höhe von 55.319 Euro.

