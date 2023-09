Schmuddelig? Kylie Jenner bekommt Shitstorm für Modekampagne

Das war wohl ein Schuss in den Ofen! Kylie Jenner (26) zählt zu den jüngsten Selfmade-Milliardärinnen aller Zeiten. Das Imperium des Realitystars beruht fast ausschließlich auf der eigenen Prominenz – und auf der Social-Media-Plattform Instagram. Mit fast 400 Millionen Followern ist die Beauty dort ein ziemlich gefragter Werbepartner. Kylies neuste Kampagne stößt bei ihren Fans allerdings nicht gerade auf pure Begeisterung...

Auf Instagram präsentiert die 26-Jährige voller Stolz ihre neue Kampagne des schwedischen Modehauses Acne Studios – und zwar in Form von schmutzigen Aufnahmen! Für das Shooting ließ sich die Beauty mit Dreck beschmiert in diversen Denim-Klamotten ablichten. Bei ihrer Community kommen die Schnappschüsse allerdings alles andere als gut an."Warum sieht es so aus, als hätte sie die Klamotten von einem Obdachlosen gestohlen?", fragt sich einer. Ein zweiter User schreibt entsetzt: "Nein – so geht das nicht! Ich liebe Kylie, aber nicht diese Fotosession!"

Dennoch finden sich in der Kommentarspalte auch einige Supporter. Bei einigen weckt Kylie mit ihrem Schmuddel-Look offenbar sogar versaute Fantasien. "Ich könnte den Dreck abschlecken", schlägt einer ihrer Fans unter einem der Bilder vor.

Getty Images Kylie Jenner im Mai 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2023

Getty Images Kylie Jenner im März 2023

