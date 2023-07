So sehr leidet Kylie Jenner manchmal unter den Paparazzi!

Das klingt hart! Die Schwestern Kylie Jenner (25) und Kendall Jenner (27) mussten sich früh an das Leben im Rampenlicht gewöhnen: Als Teil des berühmten Kardashian-Clans waren die beiden Beautys schon in jungen Jahren einem großen Medieninteresse ausgesetzt. Dass dieses auch seine Schattenseiten mit sich bringt, dürfte vermutlich niemanden überraschen. Nun packt Kylie aber über ein besonders traumatisches Erlebnis aus und dabei wird deutlich: So sehr leidet sie manchmal unter den Paparazzi!

In der neuesten Folge von The Kardashians tauschen sich die Jenner-Schwestern über ihre Negativerfahrungen im Rampenlicht aus. Kylie erinnert sich an ein traumatisches Erlebnis zurück: "Ich erinnere mich, als ich 19 war und ein buntes Kleid trug. Als ich ins Auto stieg, setzte sich der [Paparazzo] auf den Boden, schob seine Kamera unter meinen Rock und machte ein Foto." Die Sorge um die potenziell entstandenen Bilder ließen den Teenager panisch werden: "Ich weinte im Auto, ich war die ganze Nacht und den nächsten Tag gestresst." Seitdem empfinde die Unternehmerin großes Verständnis für die Sängerin Britney Spears (41), die jahrelang von Paparazzi gejagt worden war.

Der Druck ihres öffentlichen Lebens hatte Kylie in der Vergangenheit auch dazu getrieben, ihre Social-Media-Posts stark zu bearbeiten. Kürzlich verriet sie: "Diese Phase habe ich auch durchgemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt besser dastehe. Aber andere Leute können einem Unsicherheiten einflößen." Die kritischen Augen anderer hätten die Make-up-Ikone damals dazu getrieben, eine perfekte Version von sich kreieren zu müssen.

