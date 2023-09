Nach Trennung: Kevin Costner ist bereit für eine neue Liebe

Er blickt wieder nach vorn! Lange Zeit waren Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) glücklich verheiratet und genossen mit ihren drei Kindern das Leben als Familie. Doch vor wenigen Wochen gaben der Schauspieler und die Handtaschendesignerin ihre Trennung bekannt – inklusive heftigem Scheidungskrieg. Das alles soll der Filmstar jetzt hinter sich gelassen haben. Kevin soll sich nämlich für eine neue Liebe bereit machen.

Wie Bild erfahren haben will, hat der "Yellowstone"-Darsteller einen Personal Trainer eingestellt, der ihn wieder fit macht. Die Maßnahme soll auch schon Früchte getragen haben: In den vergangenen Wochen soll der 68-Jährige etwa zehn Kilo abgenommen haben. Der Selbstoptimierungsprozess des Schauspielers geht aber noch weiter. Kevin soll sich derzeit nach Ärzten umschauen, die seine Haare verdichten. Das alles soll er tun, um eine neue Frau kennenzulernen.

Ob der Filmheld etwa noch aus einem anderen Grund an seiner Optik arbeitet? Während der Beziehung soll er nämlich auf seinen Nachbarn Daniel eifersüchtig gewesen sein. "Aber Kevin war immer unterwegs, um zu drehen, also muss Chris einsam gewesen sein. Chris und Daniel hingen viel zusammen ab. Sie kam fast täglich zu ihm nach Hause", berichtete ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

