Promi-Status: Cheyenne Ochsenknecht feiert nur mit Security

Sie kennt die Schattenseiten! Cheyenne Ochsenknecht (23) steht als Tochter von Natascha (59) und Uwe Ochsenknecht (67) schon automatisch im Rampenlicht. Die eigene Reality-TV-Serie der Familie, Diese Ochsenknechts, trägt dazu bei, dass das Leben der Blondine von zahlreichen Menschen verfolgt wird. Promis genießen zwar viele Vorzüge, doch die Beauty weiß auch, dass man als bekannte Person einige Nachteile haben kann. Cheyenne geht zum Beispiel nicht mehr ohne Security feiern.

"Alleine einkaufen gehen oder ins Einkaufszentrum, never ever", schreibt die zweifache Mama auf Instagram. Aber sie weiß sich auch zu helfen: "Ich bestelle unseren Lebensmitteleinkauf immer nach Hause und wenn ich dringend wo hin muss, dann nur früh morgens, weil da am wenigsten Leute in den Geschäften sind." Dennoch sei Cheyenne auch in einigen Punkten eingeschränkt: "Feiern zum Beispiel gehe ich meistens nur mit Security, weil ich schon oft mit Gläsern oder Zigaretten beworfen wurde."

Mit welchen Anfeindungen die Influencerin auch immer zu kämpfen hat, auf die Unterstützung ihres Mannes Nino Sifkovits kann sie immer zählen. Vor wenigen Tagen feierten die beiden ihren ersten Hochzeitstag und die Turteltauben sind noch immer verliebt wie am ersten Tag. "Heute feiern wir die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben – 19.08.2022", schrieb Cheyenne zu einem süßen Schnappschuss auf Instagram.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Model

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im September 2022

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im März 2023

