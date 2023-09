Rührend: Rihanna setzt sich für obdachlose Veteranen ein

Sie hilft, wo sie kann. Rihanna (35) gehört zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten der Musikwelt. Doch damit nicht genug: Mit ihrer Kosmetik-Marke Fenty Beauty gelang ihr der Mega-Erfolg als Unternehmerin. Zuletzt hatte sie sich jedoch weitgehend auf ihr Privatleben konzentriert: Denn gerade erst begrüßten sie und A$AP Rocky (34) ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt. Doch auch kurz nach der Geburt findet Rihanna die Zeit, um ihre Berühmtheit für den guten Zweck zu nutzen.

Es scheint, als könne nicht einmal das Jonglieren von zwei Kindern die 35-Jährige davon abhalten, sich für die Dinge starkzumachen, die ihr persönlich am Herzen liegen. Wie Page Six berichtet, soll der Musikstar die Non-Profit-Organisation "Always For The People" kontaktiert haben, die sich für die Opfer systematischer Ungerechtigkeit und obdachlose Veteranen einsetzt. Der Grund: eine beachtliche Spende im Auftrag des Superstars. Dank der "Umbrella"-Interpretin sollen "hunderte von Hygienesets, Socken, Kleidung, Schlafsäcke, Lebensmittel, mehr als 50 Paar Schuhe, Toilettenpapier, Hundefutter und vieles mehr verteilt [worden sein]."

Wie eine Quelle gegenüber People ausgeplaudert hatte, soll die Familienplanung für die Sängerin nach der Geburt ihres zweiten Kindes abgeschlossen sein. "Rihanna hat das Gefühl, dass ihre Familie nun komplett ist", hatte der Insider verraten. Ob wirklich kein weiterer Nachwuchs auf der Agenda des Paares steht, ist ungewiss. Weder Rihanna noch A$AP Rocky haben sich bislang selbst dazu geäußert.

