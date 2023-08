Nach zwei Kindern: Für Rihanna ist Familienplanung beendet

Rihannas (35) Familie ist nun endlich komplett. Im Februar dieses Jahres hatte die Sängerin für eine große Überraschung gesorgt. Während ihres Auftritts beim Super Bowl ließ die "Diamonds"-Interpretin die Babybombe platzen: Sie ist zum zweiten Mal schwanger. Vor wenigen Tagen dann die freudige Nachricht: Ihr Baby soll bereits das Licht der Welt erblickt haben. Jetzt verrät ein Insider, dass für Rihanna damit die Familienplanung abgeschlossen sei.

"Rihanna hat das Gefühl, dass ihre Familie nun komplett ist", plaudert die Quelle in einem Interview mit People aus. Zudem erzählt der Insider, dass die 35-Jährige dies schon immer so gewollt habe. Demnach scheint ein weiteres Kind nicht auf der Agenda der Unternehmerin und deren Partner A$AP Rocky (34) zu stehen. Könnte sich das vielleicht noch ändern?

In einem Interview mit der britischen Vogue hatte die Musikerin nach der Geburt ihres ersten Sohnes von ihrem neuen Leben als Mama in den höchsten Tönen geschwärmt. "Oh mein Gott, es ist legendär. Es ist alles. Man kann sich gar nicht mehr an sein vorheriges Leben erinnern, das ist wirklich verrückt", hatte Rihanna voller Begeisterung erzählt.

Getty Images Rihanna im Rahmen der Oscars 2023

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

MEGA Rihanna mit ihrem Sohn im April 2023

