Zusammenbruch: Jamie Foxx ist dankbar, noch am Leben zu sein

Er zeigt sich sehr dankbar! Mitte April musste Jamie Foxx (55) ins Krankenhaus gebracht werden, da er während eines Filmdrehs zusammengebrochen war. Angeblich soll der Schauspieler einen Schlaganfall gehabt haben – doch offiziell bestätigt wurde das nicht. Anschließend erholte sich der Filmstar in der Reha und wagte sich langsam wieder zur Normalität zurück. Jetzt verrät ein Insider: Jamie ist total dankbar, dass er noch am Leben ist.

Der "Django Unchained"-Darsteller versuche durch Sport wieder zu alter Stärke zu gelangen. Dass er überhaupt noch an seiner Fitness arbeiten kann, schätze er sehr. "Jamie ist dankbar, dass er noch am Leben ist", sagt ein Insider gegenüber Radar Online. Er sei zwar nicht mehr so in Form und könne auch nicht mehr dieselben Gewichte wie vor seinem Zusammenbruch heben, doch er versuche alles, um wieder dahin zurückzukommen. "Er wird von seinen Freunden und Ärzten dazu gedrängt, nichts zu überstürzen", weiß die Quelle.

Der US-Amerikaner will mit aller Kraft für seine Gesundheit kämpfen. "Er ist dankbar für das, was ihm widerfahren ist, aber er wird nicht zulassen, dass es seine täglichen Aktivitäten einschränkt", plauderte ein Insider vor einigen Wochen gegenüber Us Weekly aus.

Jamie Foxx, Schauspieler





