Jamie Foxx lässt sich von Gesundheit nicht einschränken

Jamie Foxx (55) kämpft weiter! Im April musste der Schauspieler aufgrund eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. In den darauffolgenden Wochen erholte sich der Filmstar Reha. Der genaue Grund für seinen Krankenhausaufenthalt ist bisher nicht bekannt, jedoch wird gemunkelt, dass Jamie einen Schlaganfall erlitten habe. Inzwischen steht der "Django Unchained"-Star jedoch wieder vor den Kameras. Eine Quelle verriet außerdem: Jamie möchte normal weiterleben!

"Er ist dankbar für das, was ihm widerfahren ist, aber er wird nicht zulassen, dass es seine täglichen Aktivitäten einschränkt", plauderte der Insider gegenüber Us Weekly aus. Außerdem stellte er klar: "Er ist der Typ Mensch, der tut, was er tun möchte. Wenn er sich bereit fühlt, etwas zu tun, wird er es tun. Er entscheidet selbst, wann er bereit ist." Die Genesung von Jamie verlaufe positiv und er wolle sein Leben normal weiterführen.

Erst kürzlich berichteten Quellen gegenüber TMZ, dass Jamie seinen ersten Job nach dem Krankenhausaufenthalt angenommen habe. In einem Casino in Las Vegas soll er einen Werbespot für den Sportwetten-Anbieter BetMGM gedreht haben. Den Insidern zufolge habe der Schauspieler dabei fit und erholt gewirkt.

Jamie Foxx im Dezember 2022

Jamie Foxx, Schauspieler

Jamie Foxx auf einer Party

