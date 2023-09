Ex zu arm für Zwei-Millionen-Euro-Haus: Alice Evans zieht um

Für sie steht ein Tapetenwechsel an. Alice Evans (52) und ihr Ex Ioan Gruffudd (49) stecken mitten in einem schmutzigen Scheidungskrieg. Aktuell geht es vor allem um das Sorgerecht für ihre beiden gemeinsamen Kinder. Die Schauspielerin wirft ihrem Ex nämlich unter anderem Kindesmissbrauch vor. Inzwischen wurde ein psychologisches Gutachten für die Kids angefordert. Für Alice und ihre beiden Töchter stand jetzt allerdings erst mal ein Umzug an.

Alice ist mit ihren Töchtern nämlich in ein neues Haus gezogen, nachdem sie gezwungen war, das 2-Millionen-Dollar-Haus zu verlassen, in dem sie mit ihrem Ex wohnte. In einem im letzten Jahr eingereichten Dokument erklärte der 49-Jährige dem Gericht, dass weder er noch seine Exfrau die monatlichen Hypothekenzahlungen von 6.750 Dollar, Versicherungen und Grundsteuer aufbringen könnten. Alice verkündete auf Instagram: "Wir lieben dieses neue Haus. Wir sind so glücklich. Wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Wir lieben uns so sehr." Die Familie scheint also auch im neuen Zuhause zufrieden zu sein.

Ioan unterstellte der 52-Jährigen zuvor, dass sie ihm die beiden Kinder vorenthält. "Aufgrund der Entfremdung der Kinder durch [Evans] hat [er] im vergangenen Jahr nur etwa 27 Tage mit den Kindern verbracht", heißt es in Gerichtsdokumenten, die unter anderem Daily Mail vorlagen.

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd, Mai 2015

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

