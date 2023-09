Sichtlich verliebt: Hier turtelt Seal mit seiner Freundin!

So glücklich ist Seal (60) mit seiner neuen Partnerin! Der Musiker und das deutsche Model Heidi Klum (50) waren für viele Fans das absolute Traumpaar. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Doch nach sieben Jahren Ehe dann der Schock: Sie hatten sich getrennt. 2014 war die Scheidung endgültig durch gewesen. Mittlerweile sind beide wieder glücklich verliebt. Der "Kiss from a Rose"-Interpret verschenkte sein Herz an seine ehemalige Angestellte Laura Strayer. Jetzt wurden Seal und seine Liebste total turtelnd in der Öffentlichkeit erwischt!

Vor wenigen Tagen besuchte das Paar ein Spiel der U.S. Open in New York. Sie verfolgten gespannt das Match und unterhielten sich auch angeregt. Doch dabei ließen Seal und Laura es sich nicht nehmen, auch Zärtlichkeiten auszutauschen. Der 60-Jährige und die Blondine schienen fast durchgängig Händchen zu halten. Was nicht zu übersehen ist: Die Turteltauben strahlen bis über beide Ohren und wirken ziemlich glücklich.

Das erste Mal turtelnd waren die beiden vor rund zwei Jahren gesehen worden. Paparazzi hatten Seal und Laura in St. Tropez abgelichtet. Schon damals hatten sie sehr vertraut gewirkt. Wie lange sie aber schon tatsächlich zusammen sind, ist nicht bekannt. Offenbar versuchen sie ihr Liebesleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fernzuhalten.

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Laura Strayer und Seal, Paar

Anzeige

Getty Images Seal, Sänger

Anzeige

MEGA Seal und Laura Strayer im Oktober 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de